Australian Open-2022. Надаль стал первыи финалистом, обыграв Берреттини

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде прошел первый полуфинальный матч.
Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под шестым номером, одержал победу в четырех сетах над седьмым номером мирового рейтинга, 25-летним итальянцем Маттео Беррттини (7) со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
За 2 часа 55 минут, проведенные на корте, Надаль сделал четыре брейка из восьми возможных, выполнил пять эйсов, активно выиграл 28 розыгрышей и допустил 19 невынужденных ошибок. На счету Берреттини один брейк, 14 эйсов, 38 виннерсов, две двойные и 39 невынужденных ошибок.
Соперником Надаля в финале станет или россиянин Даниил Медведев (2), или представитель Греции Стефанос Циципас (4).
Надаль в шестой раз в карьере будет играть в финале Открытого чемпионата Австралии. Напомним, Рафа становился победителем турнира в 2009 году и еще четыре раза играл в финале (2012, 2014, 2017, 2019).
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000. 128 участников.
1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 6) -– Маттео Берреттини (Италия, 7) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3
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