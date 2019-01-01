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Australian Open-2022. Медведев победил Циципаса и вышел в финал

Australian Open-2022. Медведев победил Циципаса и вышел в финалВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.

Вторая ракетка мира, 25-летний россиянин Даниил Медведев обыграл в четырех сетах 23-летнего представителя Греции Стефаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:7(5), 6:4, 4:6, 1:6. 

Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. За это время Медведев взял четыре подачи Циципаса и упустил две своих. Даниил выполнил 13 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Стефанос пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. За счет активных действий россиянин выиграл 39 розыгрышей и совершил 28 невынужденных ошибок, у Циципаса – 35/32 соответственно. 

Циципас второй год подряд и третий раз в карьере играл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. 

Медведев второй год подряд вышел в финал Australian Open, а его нынешним соперником в борьбе за титул будет испанец Рафаэль Надаль (6). 

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000. 128 участников.
1/2 финала
Даниил Медведев (Россия, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 6:7(5), 6:4, 4:6, 1:6

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