Australian Open-2022. Медведев победил Циципаса и вышел в финал

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде прошел второй полуфинальный матч.

Вторая ракетка мира, 25-летний россиянин Даниил Медведев обыграл в четырех сетах 23-летнего представителя Греции Стефаноса Циципаса, занимающего в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:7(5), 6:4, 4:6, 1:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 30 минут. За это время Медведев взял четыре подачи Циципаса и упустил две своих. Даниил выполнил 13 эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а Стефанос пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. За счет активных действий россиянин выиграл 39 розыгрышей и совершил 28 невынужденных ошибок, у Циципаса – 35/32 соответственно.

Циципас второй год подряд и третий раз в карьере играл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Медведев второй год подряд вышел в финал Australian Open, а его нынешним соперником в борьбе за титул будет испанец Рафаэль Надаль (6).