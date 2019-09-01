Australian Open-2022. Берреттини победил Монфиса: обзор матча 1/4 финала (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису в матче 1/4 финала итальянский теннисист Маттео Берреттини (№7 ATP) одолел в пяти сетах француза Гаэля Монфиса (№20 ATP) со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2. Матч продолжался 3 часа 49 минут.

Берреттини впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где его соперником будет испанец Рафаэль Надаль (№5 ATP), который является чемпионом Australian Open-2009 и четырехкратным финалистом (2012, 2014, 2017, 2019).







