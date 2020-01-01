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Аделаида-2. Калинина не пробилась в 1/4 финала

Ангелина КалининаВ Аделаиде  (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

51-й ракетка, 24-летняя украинка Ангелина Калинина, проиграла 31-летней американке Элисон Риске, занимающей в рейтинге WTA 57-е место. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:1, 6:3. 

Калинина реализовала один брейк-пойнт из четырех, Риске – пять из девяти. Ангелина выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки, а Элисон шесть раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались. 

В 1/4 финала Риске сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Брэнгл, которая победила шведку Ребекку Петерссон (Q) – 6:3, 6:2. 

Теннис. WTA 250 - Adelaide International 2. Аделаида (Австралия). Хард.  Призовой фонд $239,477. Одиночный разряд. 32 участницы
Второй круг
Элисон Риске (США) - Ангелина Калинина (Украина, LL) – 6:1, 6:3
Мэдисон Бренгл (США) – Ребекка Петерссон (Швеция, Q) – 6:3, 6:2

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