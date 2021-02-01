Аделаида-2. Костюк проиграла Гауфф во втором круге

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

19-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 50-е место, уступила в трех сетах 19-й ракетке мира, 17-летней американке Кори Гауфф, посеянной под третьим номером. Поединок длился 1 час 54 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Костюк реализовала два брейк-пойнта из шести, Гауфф – четыре из пяти. На подаче соперницы допустили по пять двойных ошибок, при этом Марта выполнила два эйса, а Кори – пять. Между собой теннисистки играли впервые.

В четвертьфинале Гауфф предстоит сыграть против хорватки Аны Конюх, которая выбила из борьбы свою соотечественницу Маркету Вондроушову (6) - 4:6, 6:2, 7:6(3).

Отметим, что Костюк продолжает борьбу в парном разряде. Вместе со своей напарницей Катаржиной Питер из Польши они сыграют в 1/4 против австралийки Эрин Рутлифф и польки Алисии Росольской.