Аделаида-2. Костюк с Питер стартовали с победы в парном разряде

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Марта Костюк (№99 WTA в парном разряде) и полька Катаржина Питер (94) разгромили словачку Кристину Кучову (100) и британку Тару Мур (119) со счетом 6:3, 6:0.

Костюк и Питер выиграли пять геймов на приеме и проиграли один на своей подаче. На их счету три эйса и две двойные ошибки, а соперницы ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче.

В 1/4 финала Костюк и Питер сыграют с сильнейшими в матче между австралийской парой Аннерли Пулос (868) / Тина Смит (632) и интернациональным дуэтом – полькой Алисией Росольской (150) и австралийкой Эрин Рутлифф (53).





