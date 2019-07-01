Аделаида-2. Костюк с Питер не прошли в полуфинал в парном разряде

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинка Марта Костюк (№99 WTA в парном разряде) и полька Катаржина Питер (94) уступили австралийке Эрин Рутлифф (53) и польке Алисии Росольской (150) со счетом 5:7, 3:6.

Матч продоложался 1 час 11 минут. Костюк и Питер реализовали четыре брейк-понта из девяти, Рутлифф и Росольска – семь из одиннадцати. Марта и Катаржина ни разу не подали навылет и совершили шесть двойных ошибок, а соперницы выполнили два эйса при трех двойных ошибках.

Напомним, сегодня во втором круге одиночного разряда Марта Костюк проиграла американке Кори Гауфф (3).

Отметим, что теперь на турнире Adelaide International 2 украинок не осталось ни в одиночном, ни в парном разряде.







