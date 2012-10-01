Аделаида-2. Калинина обыграла Кырстю в первом круге

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

51-й ракетка, 24-летняя украинка Ангелина Калинина, которая пробилась в основную сетку турнира, как lucky loser, нанесла поражение 31-летней румынке Соране Кырсте (9), занимающей в мировом рейтинге 38-е место, со счетом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За это время Калинина реализовала шесть брейк-пойнтов из 13-ти, Кырстя – два из двух. Ангелина выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, а Сорана два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.