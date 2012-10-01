Аделаида-2. Калинина обыграла Кырстю в первом круге

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
51-й ракетка, 24-летняя украинка Ангелина Калинина, которая пробилась в основную сетку турнира, как lucky loser, нанесла поражение 31-летней румынке Соране Кырсте (9), занимающей в мировом рейтинге 38-е место, со счетом 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За это время Калинина реализовала шесть брейк-пойнтов из 13-ти, Кырстя – два из двух. Ангелина выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, а Сорана два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.
За выход в 1/4 финала Калинина сыграет против американки Элисон Риске, которая была сильнее польки Магды Линетт – 6:4, 6:4.
Теннис. WTA 250 - Adelaide International 2. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд $239,477. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, LL) – Сорана Кырстя (Румыния, 9) – 6:3, 6:2
Элисон Риске (США) - Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:4
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