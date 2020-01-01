Аделаида-2. Арина Соболенко неожиданно проиграла 93-й ракетке мира

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Вторая ракетка мира, 23-летняя белоруска Арина Соболенко, посеянная под первым номером, сенсационно проиграла прошедшей через квалификацию 26-летней шведке Ребекке Петерссон, занимающей в рейтинге WTA 93-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 18 минут и завершился победой шведки со счетом 5:7, 6:1, 7:5.

Соболенко выиграла шесть геймов на подаче соперницы и проиграла девять на своей. Арина выполнила восемь эйсов и совершила 21 двойную ошибку. На счету шведки два эйса и три двойные ошибки. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге соперницей Петерссон будет американка Мэдисон Бренгл, которая победила россиянку Анастасию Потапову (Q) – 7:5, 4:6, 6:1.