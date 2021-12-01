Аделаида-2. Даяна Ястремская не пробилась во второй круг

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

21-летиняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 102-е место, проиграла 48-й ракетке мира, 27-летней чешке Терезе Мартинцовой. Поединок длился 2 часа 6 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Ястремская реализовала все три своих брейк-пойнта, выполнила 16 эйсов и совершила 12 двойных ошибок. На счету победительницы четыре брейка, три эйса и пять двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии чешка впереди – 2:0.

Во втором круге соперницей Мартинцовой будет американка Мэдисон Кис, которая выбила из борьбы украинку Элину Свитолину (2) – 6:2, 6:4.