Аделаида-2. Свитолина на старте проиграла 87-й ракетке мира

Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
16-я ракетка мира, 27-летиняя украинка Элина Свитолина, посеянная под вторым номером, потерпела поражение от 26-летней американки Мэдисон Кис, занимающей в мировом рейтинге 87-е место. Поединок длился 1 час 17 минут и завершился в пользу американки со счетом 6:2, 6:4.
Свитолина сделала три эйса и совершила семь двойных ошибок, а nакже не сумела заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы три брейка из десяти возможных, 14 эйсов и одна двойная ошибка. После этой встречи американка вышла вперед в личном противостоянии с украинкой – 3:2.
Во втором круге соперницей Кис сnанет или украинка Даяна Ястремская (Q), или чешка Тереза Мартинцова.
Теннис. WTA 250 - Adelaide International 2. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд $239,477. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Мэдисон Кис (США) - Элина Свитолина (Украина, 2) – 6:2, 6:4
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