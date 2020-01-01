Аделаида-2. Киченок и Мирза проиграли в стартовом матче парного разряда

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Посеянные под вторым номером украинка Надежда Киченок (№31 WTA в парном разряде) и Саня Мирза (55) из Индии потерпели поражение от чешской пары Тереза Мартинцова (144) / Маркета Вондроушова (67). Поединок продолжался 1 час 1 минуту и завершился победой чешек со счетом 6:3, 6:3.

Киченок и Мирза реализовали свой единственный брейк-пойнт, выполнили один эйс и допустили две двойные ошибки. Чешские теннисистки сделали четыре брейка из семи возможных, ни разу не подали навылет и один раз ошиблись на подаче.

Напомним, ранее с победы стартовала Марта Костюк со своей напарницей Катаржиной Питер из Польши.





