Аделаида. Надежда Киченок и Саня Мирза стартовали с победы над вторым сеяным дуэтом

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Надежда Киченок (№31 WTA в парном разряде) и ее напарница Саня Мирза (63) из Индии стартовали с победы над вторыми сеяными канадкой Габриэлой Дабровски (7) и мексиканкой Джулианой Олмос (18) со счетом 1:6, 6:3, 10:8.

Поединок длился 1 час 9 минут. Киченок и Мирза сделали один брейк из трех возможных, выполнили один эйс и избежали двойных ошибок. На счету Дабровски и Олмос два брейка, один эйс и две двойные ошибки.

В 1/4 финала Киченок и Мирза сыграют с победительницами противостояния между австралийской парой Присцила Хон (263)/ Шарлотта Кемпенаерс-Поч (1263) и британкой Хизер Уотсон (111) и американкой Шелби Роджерс (73).



