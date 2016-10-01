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Аделаида. Надежда Киченок и Саня Мирза стартовали с победы над вторым сеяным дуэтом

Мельбурн-2. Надежда Киченок и Саня Мирза стартовали с победы над вторым сеяным дуэтомВ Аделаиде  (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Надежда Киченок (№31 WTA в парном разряде) и ее напарница Саня Мирза (63) из Индии стартовали с победы над вторыми сеяными канадкой Габриэлой Дабровски (7) и мексиканкой Джулианой Олмос (18) со счетом 1:6, 6:3, 10:8. 

Поединок длился 1 час 9 минут. Киченок и Мирза сделали один брейк из трех возможных, выполнили один эйс и избежали двойных ошибок. На счету Дабровски и Олмос два брейка, один эйс и две двойные ошибки. 

В 1/4 финала Киченок и Мирза сыграют с победительницами противостояния между австралийской парой Присцила Хон (263)/ Шарлотта Кемпенаерс-Поч (1263) и британкой Хизер Уотсон (111) и американкой Шелби Роджерс (73).

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