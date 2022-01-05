Аделаида. Киченок и Бондаренко проиграли на старте третьим сеяным

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в парном разряде проходят матчи первого круга.
Украинки Людмила Киченок (№39 WTA в парном разряде) и Катерина Бондаренко (91) проиграли посеянным под третьим номером хорватке Дарье Юрак (9) и словенке Андрее Клепач (20). Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу Юрак и Клепач со счетом 7:5, 6:3.
Украинки реализовали все три своих брейк-пойнта, выполнили два эйса и совершили восемь двойных ошибок. На счету победительниц шесть брейков из девяти возможных, один эйс и три двойные ошибки.
Напомним, ранее Людмила Киченок и Саня Мирза стартовали с победы над вторым сеяным дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) – 1:6, 6:3, 10:8.
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