Аделаида. Надежда Киченок и Саня Мирза не прошли в финал в парном разряде

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.

Украинка Надежда Киченок (№31 WTA в парном разряде) и ее напарница Саня Мирза (63) из Индии уступили в полуфинале австралийкам Эшли Барти (102) и Сторм Сандерс (30). Поединок продолжался 1 час 5 минут и завершился в пользу австралийского дуэта со счетом 6:1, 2:6, 10:8.

Соперницы взяли по две подачи друг друга. Киченок и Мирза один раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче, а соперницы выполнили четыре эйса и допустили две двойные ошибки.

В финале Барти и Сандерс сразятся с третьими сеяными хорваткой Дарьей Юрак (9) и словенкой Андреей Клепач (20), которые вышли в финал на отказе белоруски Виктории Азаренко (159) и испанки Паулы Бадосы (201).





