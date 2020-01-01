Аделаида. Барти, Азаренко и Свёнтек прошли в 1/4 финала, Соболенко и Саккари покидают турнир и другие результаты

Вчера, 14:11 223 | Теннис

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в одиночном разряде проходят матчи первого круга. Первая ракетка мира, 25-летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, в трех сетах одолела 17-летнюю американку Кори Гауфф, занимающую в мировом рейтинге 22-е место, со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Теннисистки играли 2 часа 12 минут. Барти выиграла пять геймов на подаче соперницы и проиграла три гейма на своей. Эшли выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки, а Кори шесть раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 1:1. В четвертьфинале Барти предстоит встретится с победительницей матча Софья Кенин (США, 6) – Айла Томлянович (Австралия). Теннис. WTA 500 - Adelaide International 1. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд $703,580. Одиночный разряд. 32 участницы .

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) – Кори Гауфф (США) – 4:6, 7:5, 6:1

Софья Кенин (США, 6) – Айла Томлянович (Австралия) – Ига Свёнтек (Польша, 5) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:1, 6:2

Виктория Азаренко (Беларусь) – Присцила Хон (Австралия, WC) – 6:3, 7:5 Шелби Роджерс (США) – Мария Саккари (Греция, 3) – 7:6, 2:6, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) – Мари Боузкова (Чехия), Q) – 6:3, 6:4 Кая Юван (Словения) – Арина Сорболенко (Беларусь, 2) – 7:6, 6:1

Мисаки Дои (Япония) – Анастасия Гасанова (Россия, LD) – 7:6, 6:3