Свитолина потерпела поражение на старте нового сезона на турнире в Аделаиде и другие результаты

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.
15-я ракетка мира, 27-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под восьмым номером, потерпела поражение от 22-летней россиянки Анастасии Гасановой, занимающей в рейтинге WTA 130-ю строчку. Матч продолжался 2 часа 34 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 5:7, 6:4, 6:3.
Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, Гасанова – семь из 13-ти. Элина выполнила пять эйсов и допустила три двойные ошибки. а соперница четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.
Во втором круге соперницей Гасановой будет японка Мисаки Дои, которая была сильнее Кристины Кучовой из Словакии - 6:3, 3:6, 6:1.
Теннис. WTA 500 - Adelaide International 1. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд $703,580. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Анастасия Гасанова (Россия, LD) – Элина Свитолина (Украина, 8) – 5:7, 6:4, 6:3
Мисаки Дои (Япония) – Кристина Кучова (Словакия) – 6:3, 3:6, 6:1
Айла Томлянович (Австралия) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 7:6
Софья Кенин (США, 63) – Лючия Бронцетти (Италия, Q) – 7:5, 7:5
Ига Свёнтек (Польша, 5) – Дарья Савилл (австралия, Q) – 6:3, 6:3
Лейла Фернандес (Канада) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) – Сторм Сандерс (Австралия, WC) – 6:4, 1:6, 6:1
Мари Боузкова )Чехия), Q) – Деспина Папамихаил (Греция, Q) – 6:3, 6:0
Мария Саккари (Греция, 3) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:2, 0:6, 6:4
Шелби Роджерс (США) – Мэддисон Инглис (Австралия, Q) – 6:1, 6:3
Кая Юван (Словения) – Хлоэ Паке (Франция) – 6:4, 6:2
Присцила Хон (Австралия, WC) – Петра Квитова (Чехия) – 6:7, 7:5, 6:2
Кори Гауфф (США) – Улрикке Эйкери (Норвегия. Q) – 6:2, 6:1
Виктория Азаренко (Беларусь) – Паула Бадоса (Испания, 4) – 6:3, 6:2
Норвежец Клебо победил в общем зачете «Тур де Ски»; Сюр Рёте выиграл гонку в гору 49 | Лыжные гонки / Главные новости спорта
ФХУ закрыла дело по «Донбассу» и «Краматорску». Игроки дисквалифицированы до 16 января, клубы наказаны штрафом 37 | Хоккей
НБА. Джош Джексон и Джа Морант возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео) 57 | Баскетбол / Видео
Эбба Андерссон прокомментировала второе место в общем зачёте «Тур де Ски» 151 | Лыжные гонки
Норвежка Венг победила в масс-старте в гору; россиянка Непряева выиграла «Тур де Ски» в общем зачете (+Видео) 70 | Лыжные гонки
Свитолина потерпела поражение на старте нового сезона на турнире в Аделаиде и другие результаты 206 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (33)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.