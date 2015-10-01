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Свитолина потерпела поражение на старте нового сезона на турнире в Аделаиде и другие результаты

Свитолина потерпела поражение на старте нового сезона на турнире в АделаидеВ Аделаиде  (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.

15-я ракетка мира, 27-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под восьмым номером, потерпела поражение от 22-летней россиянки Анастасии Гасановой, занимающей в рейтинге WTA 130-ю строчку.  Матч продолжался 2 часа 34 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 5:7, 6:4, 6:3. 

Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, Гасанова – семь из 13-ти. Элина выполнила пять эйсов и допустила три двойные ошибки. а соперница четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые. 

Во втором круге соперницей Гасановой будет японка Мисаки Дои, которая была сильнее Кристины Кучовой из Словакии -  6:3, 3:6, 6:1. 


Теннис. WTA 500 - Adelaide International 1. Аделаида (Австралия). Хард.  Призовой фонд $703,580. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Анастасия Гасанова (Россия, LD) – Элина Свитолина (Украина, 8) – 5:7, 6:4, 6:3
Мисаки Дои (Япония) – Кристина Кучова (Словакия) – 6:3, 3:6, 6:1
Айла Томлянович (Австралия) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 7:6
Софья Кенин (США, 63) – Лючия Бронцетти (Италия, Q) – 7:5, 7:5
Ига Свёнтек (Польша, 5) – Дарья Савилл (австралия, Q) – 6:3, 6:3
Лейла Фернандес (Канада) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) – Сторм Сандерс (Австралия, WC) – 6:4, 1:6, 6:1
Мари Боузкова )Чехия), Q) – Деспина Папамихаил (Греция, Q) – 6:3, 6:0
Мария Саккари (Греция, 3) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:2, 0:6, 6:4
Шелби Роджерс (США) – Мэддисон Инглис (Австралия, Q) – 6:1, 6:3
Кая Юван (Словения) – Хлоэ Паке (Франция) – 6:4, 6:2
Присцила Хон (Австралия, WC) – Петра Квитова (Чехия) – 6:7, 7:5, 6:2
Кори Гауфф (США) – Улрикке Эйкери (Норвегия. Q) – 6:2, 6:1
Виктория Азаренко (Беларусь) – Паула Бадоса (Испания, 4) – 6:3, 6:2

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