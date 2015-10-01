Свитолина потерпела поражение на старте нового сезона на турнире в Аделаиде и другие результаты

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.



15-я ракетка мира, 27-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под восьмым номером, потерпела поражение от 22-летней россиянки Анастасии Гасановой, занимающей в рейтинге WTA 130-ю строчку. Матч продолжался 2 часа 34 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, Гасанова – семь из 13-ти. Элина выполнила пять эйсов и допустила три двойные ошибки. а соперница четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

Во втором круге соперницей Гасановой будет японка Мисаки Дои, которая была сильнее Кристины Кучовой из Словакии - 6:3, 3:6, 6:1.