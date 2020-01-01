Эшли Барти выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в одиночном разряде состоялся финальный матч.
Первая ракетка мира, 25-летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, в двух сетах победила 22-летнюю представительницу Казахстана Елену Рыбакину, занимающую в мировом рейтинге 141-е место, со счетом 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время Барти сделала три брейка из трех возможных и не позволила Рыбакиной реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. Соперницы выполнили по шесть эйсов и допустили по две двойные ошибки. Австралийка увеличила преимущество в их личных встречах до 2:0.
По ходу турнира Барти обыграла американок Кори Гауфф и Софью Кенин, а в полуфинале — девятую ракетку мира, польку Игу Свёнтек.
За победу Барти заработала 470 рейтинговых очков и $108,000 призовых. Титул стал для неё первым в сезоне и 14-м в карьере.
Теннис. WTA 500 - Adelaide International 1. Аделаида (Австралия). Хард. Призовой фонд $703,580. Одиночный разряд. 32 участницы.
Финал
Эшли Барти (Австралия, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 7) – 6:3, 6:2
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