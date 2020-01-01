Эшли Барти выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в одиночном разряде состоялся финальный матч.



Первая ракетка мира, 25-летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, в двух сетах победила 22-летнюю представительницу Казахстана Елену Рыбакину, занимающую в мировом рейтинге 141-е место, со счетом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время Барти сделала три брейка из трех возможных и не позволила Рыбакиной реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. Соперницы выполнили по шесть эйсов и допустили по две двойные ошибки. Австралийка увеличила преимущество в их личных встречах до 2:0.

По ходу турнира Барти обыграла американок Кори Гауфф и Софью Кенин, а в полуфинале — девятую ракетку мира, польку Игу Свёнтек.

За победу Барти заработала 470 рейтинговых очков и $108,000 призовых. Титул стал для неё первым в сезоне и 14-м в карьере.