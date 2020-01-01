Аделаида. Надежда Киченок и Саня Мирза вышли в полуфинал в парном разряде

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 – Adelaide International 1 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Украинка Надежда Киченок (№31 WTA в парном разряде) и ее напарница Саня Мирза (63) из Индии стали полуфиналистками после победы над британкой Хизер Уотсон (111) и американкой Шелби Роджерс (73) со счетом 6:0, 1:6, 10:5.

Поединок длился 55 минут. На счету победительниц три брейка из трех возможных, один эйс и одна двойная ошибка. Уотсон и Роджерс выиграли три гейма на приеме, ни разу не подали навылет и один раз ошиблись при подаче.

За выход в финал турнира Киченок и Мирза сразятся с австралийским дуэтом Эшли Барти (102) / Сторм Сандерс (30).





