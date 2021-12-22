Davis Cup Finals. ФТР обыграла Хорватию: обзор финального матча (Видео)

6-12-2021, 16:10 611 | Теннис

В Мадриде (Испания) в финале Кубка Дэвиса-2021 команда ФТР обыграла команду Хорватии со счетом 2:0.



В стартовом поединке Андрей Рублёв (№5 ATP) обыграл Борну Гойо (№ 279 ATP) со счетом 6:4, 7:6(5).



Во втором одиночном матче Даниил Медведев (№2 ATP) взял верх над представителем Хорватии Марином Чиличем (№30 ATP) со счетом 7:6(7), 6:2.



ФТР победила Хорватию в финальной серии Кубка Дэвиса со счетом 2:0.

Российские теннисисты в третий раз выиграли Кубок Дэвиса. Ранее россияне побеждали в 2002 и 2006 годах.







