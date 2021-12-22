Davis Cup Finals. 1/2 финала. Хорват Гойо обыграл серба Лайовича в первом поединке

Сегодня, 3 декабря, в Мадриде (Испания) проходит первый полуфинальный матч Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и Сербии.



В стартовом поединке хорват Борна Гойо, занимающий в рейтинге ATP 279-ю строчку, одолел в трех сетах 33-ю ракетку мира серба Душана Лайовича со счетом 4:6, 6:3, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 59 минут. За это время Гойо взял пять подач Лайовича и упустил три своих. Не счету победителя пять эйсов и три двойные ошибки, а Лайович два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче.



Таким образом, сборная Хорватии повела в полуфинальном матче 1:0.



Во втором поединке полуфинальной серии хорват Марин Чилич встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Если Новак проиграет, то сборная Хорватии выйдет в финал Кубка Дэвиса, где встретится с победителем пары Россия — Германия. Если же Джокович одержит победу и счет в матче станет равным, то состоится решающий, парный поединок.



Теннис. Кубок Дэвиса - Davis Cup Finals. Мадрид (Испания). Крытые корты, хард. 3 декабря



1/2 финала

Хорватия – Сербия – 1:0

Борна Гойо – Душан Лайович - 4:6, 6:3, 6:2