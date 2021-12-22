Кубок Дэвиса. Финал. Рублёв обыграл Гойо. Россия – Хорватия – 1-0

Сегодня, 5 декабря, в Мадриде (Испания) проходит финальный матч Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии.



В первом одиночном поединке россиянин Андрей Рублёв (№5 ATP) обыграл в двух сетах хорвата Борну Гойо, занимающего в рейтинге ATP 279-ю позицию со счетом 6:4, 7:6(5).



Поединок продолжался 1 час 33 минуты. Рублёв сделал один брейк, выполнил восемь эйсов и допустил две двойные ошибки. Гойо 14 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче.



Таким образом, сборная России повела в финальной серии – 1:0.



Во втором одиночном поединке на корт выйдут лидеры своих сборных – Даниил Медведев (№2 ATP) и Марин Чилич (№30 ATP)



Теннис. Кубок Дэвиса- Davis Cup Finals. Мадрид (Испания). Крытые корты, хард. 5 декабря

Финал

Россия – Хорватия - 1:0

Андрей Рублёв – Борна Гойо) – 6:4, 7:6(5)