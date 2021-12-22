Davis Cup Finals. Мектич и Павич вывели Хорватию в финал, обыграв Джоковича и Краиновича

Мате Павич, Никола Мектич. Фото: Davis Cup Finals
В Мадриде (Испания) прошел первый полуфинальный матч Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и Сербии.
Хорватский дуэт Никола Мектич / Мате Павич, которые являются лидерами мирового парного рейтинга, в решающем матче полуфинальной серии обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича со счетом 7:5, 6:1.
Напомним, в первом поединке 279-й номер мирового рейтинга хорват Борна Гойо оказался сильнее 33-й ракетки мира серба Душана Лайовича (4:6, 6:3, 6:2).
Во втором одиночном поединке первая ракетка мира серб Новак Джокович победил хорвата Марина Чилича со счетом 6:4, 6:2 и сравнял счет в матче – 1:1, переведя его в решающий парный поединок.
Таким образом, сборная Хорватии победила команду Сербии со счетом 2:1 и вышла в финал Кубка Дэвиса, где встретятся с победителем второго полуфинала Россия — Германия.
Сборная Хорватии четвёртый раз вышла в финал Кубка Дэвиса. В 2005-м и 2018-м хорваты выиграли трофей, а в 2016-м проиграли Аргентине.
Теннис. Кубок Дэвиса- Davis Cup Finals. Мадрид (Испания). Крытые корты, хард. 3 декабря
1/2 финала
Хорватия – Сербия – 2:1
Борна Гойо – Душан Лайович - 4:6, 6:3, 6:2
Марин Чилич – Новак Джокович – 6:4, 6:2
Никола Мектич/Мате Павич – Новакк Джокович/Филип Краинович – 7:5, 6:1
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