Davis Cup Finals. Мектич и Павич вывели Хорватию в финал, обыграв Джоковича и Краиновича

Мате Павич, Никола Мектич. Фото: Davis Cup Finals

В Мадриде (Испания) прошел первый полуфинальный матч Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и Сербии.



Хорватский дуэт Никола Мектич / Мате Павич, которые являются лидерами мирового парного рейтинга, в решающем матче полуфинальной серии обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича со счетом 7:5, 6:1.

Напомним, в первом поединке 279-й номер мирового рейтинга хорват Борна Гойо оказался сильнее 33-й ракетки мира серба Душана Лайовича (4:6, 6:3, 6:2).



Во втором одиночном поединке первая ракетка мира серб Новак Джокович победил хорвата Марина Чилича со счетом 6:4, 6:2 и сравнял счет в матче – 1:1, переведя его в решающий парный поединок.

Таким образом, сборная Хорватии победила команду Сербии со счетом 2:1 и вышла в финал Кубка Дэвиса, где встретятся с победителем второго полуфинала Россия — Германия.



Сборная Хорватии четвёртый раз вышла в финал Кубка Дэвиса. В 2005-м и 2018-м хорваты выиграли трофей, а в 2016-м проиграли Аргентине.



Теннис. Кубок Дэвиса- Davis Cup Finals. Мадрид (Испания). Крытые корты, хард. 3 декабря

1/2 финала

Хорватия – Сербия – 2:1

Борна Гойо – Душан Лайович - 4:6, 6:3, 6:2

Марин Чилич – Новак Джокович – 6:4, 6:2

Никола Мектич/Мате Павич – Новакк Джокович/Филип Краинович – 7:5, 6:1