Davis Cup Finals. 1/2 финала. Серб Джокович обыграл хорвата Чилича и сравнял счет в матче – 1:1

Сегодня, 3 декабря, в Мадриде (Испания) проходит первый полуфинальный матч Кубка Дэвиса между сборными Хорватии и Сербии.



Во втором одиночном поединке первая ракетка мира серб Новак Джокович победил хорвата Марина Чилича со счетом 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 40 минут. Джокович сделал три брейка, выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. На счету Чилича шесть эйсов и три двойные ошибки.



Напомним, в первом поединке хорват Борна Гойо оказался сильнее серба Душана Лайовича (4:6, 6:3, 6:2).



Таким образом, усилиями Джоковича сборная Сербии сравняла счет в матче с Хорватией – 1:1.



Полуфиналист определится в решающем парном поединке, на который заявлены от Хорватии Никола Мектич и Мате Павича, от Сербии - Никола Чачич и Новак Джокович.



Сильнейшие выйдут в финал Кубка Дэвиса, где встретятся с победителем пары Россия — Германия.



Теннис. Кубок Дэвиса- Davis Cup Finals. Мадрид (Испания). Крытые корты, хард. 3 декабря



1/2 финала

Хорватия – Сербия – 1:1

Борна Гойо – Душан Лайович - 4:6, 6:3, 6:2

Марин Чилич – Новак Джокович – 6:4, 6:2