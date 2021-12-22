Кубок Дэвиса. Финал.Медведев обыграл Чилича и принес России победу над Хорватией

Сегодня, 5 декабря, в Мадриде (Испания) проходит финальный матч Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии.



Во втором одиночном поединке вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича, занимающего в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 7:6(7), 6:2.



Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Медведев сделал два брейка, выполнил восемь эйсов и допустил две двойные ошибки. Чилич восемь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче.



Напомним, первое очно для России заработал Андрей Рудлёв, обыграв Борну Гойо - 6:4, 7:6(5).



Таким образом, сборная России победила Хорватию в финальной серии со счетом 2:0. Соперникам необязательно проводить парный матч, так как он не имеет турнирного значения.



Теннис. Кубок Дэвиса- Davis Cup Finals. Мадрид (Испания). Крытые корты, хард. 5 декабря

Финал



Россия – Хорватия – 2:0

Даниил Медведев – Марин Чилич – 7:6(7), 6:2

Андрей Рублёв – Борна Гойо) – 6:4, 7:6(5)