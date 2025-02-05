Сімона Халеп оголосила про завершення кар'єри

Сімона Халеп оголосила про завершення кар'єриРумунська тенісистка Сімона Халеп у своєму стартовому матчі на домашньому турнірі WTA 250 поступилася італійці Лучії Брондзетті з рахунком 1:6, 1:6. Після зустрічі Халеп оголосила, що це був її останній матч.

За час виступів у Турі 33-річна румунка виграла 24 одиночні титули, у тому числі два на турнірах Grand Slam (Ролан Гаррос-2018, Вімблдон-2019), і також піднімалася на вершину світового рейтингу, де загалом провела 64 тижні (12-й результат в історії).

У жовтні 2022 року Халеп була тимчасово відсторонена від виступів у Турі через провалений допінг-тест. У вересні 2023 року румунка отримала дискваліфікацію на чотири роки, а через шість місяців Спортивний арбітражний суд скоротив термін.

З березня минулого року, коли Сімона Халеп могла повернутися до Туру, вона провела лише шість матчів і здобула одну перемогу.

 
За матеріалами: Великий теніс України
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

CAS скоротив термін дискваліфікації Сімони Халеп

  • 06 бер, 13:17

Світоліна, Цуренко і Костюк про зустріч із представниками WTA: Про українських гравців взагалі ніхто не думав

  • 10 кві, 11:32

Даяна Ястремська: Якби почувалася трохи свіжіше, перемога була б на моєму боці

  • 25 січ, 19:55

Девід Кейн: Ястремська може видати феноменальний результат, але їй не вистачає стабільності

  • 20 гру, 15:07

Возняцкі: Якщо був позитивний тест на допінг, то не думаю, що після цього повинні видаватися wild card

  • 20 бер, 12:01

Надаль відповів Звєрєву на слова про завершення кар'єри

  • 14 січ, 20:16
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик

НБА. Дариус Гарленд очолив Топ-10 моментів ігрового дня (Відео)

  • 06 лют, 10:53
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне