Сімона Халеп оголосила про завершення кар'єри

Румунська тенісистка Сімона Халеп у своєму стартовому матчі на домашньому турнірі WTA 250 поступилася італійці Лучії Брондзетті з рахунком 1:6, 1:6. Після зустрічі Халеп оголосила, що це був її останній матч.



За час виступів у Турі 33-річна румунка виграла 24 одиночні титули, у тому числі два на турнірах Grand Slam (Ролан Гаррос-2018, Вімблдон-2019), і також піднімалася на вершину світового рейтингу, де загалом провела 64 тижні (12-й результат в історії).



У жовтні 2022 року Халеп була тимчасово відсторонена від виступів у Турі через провалений допінг-тест. У вересні 2023 року румунка отримала дискваліфікацію на чотири роки, а через шість місяців Спортивний арбітражний суд скоротив термін.



З березня минулого року, коли Сімона Халеп могла повернутися до Туру, вона провела лише шість матчів і здобула одну перемогу.