Іга Свьонтек після виходу у фінал у Мадриді: Було б чудово виграти турнір

Перша ракетка світу Іга Свьонтек поділилася емоціями від виходу у фінал турніру WTA 1000 - Mutua Madrid Open.



«Відчуваю себе чудово. Особливо не думаю, що було минулого року. Було б чудово виграти цей турнір. За кілька днів у мене буде шанс це зробити. Це чудова можливість. Дуже задоволена тим, як складається турнір».



Також вона висловилася про майбутній фінал. Полька побореться з чинною чемпіонкою Аріною Соболенко. У білоруски вона веде 6:3 (3:1 на ґрунті).



«Я рада зіграти у фіналі проти Топ-тенісистки, бо це є показник стабільності. Звичайно, з ким би я не грала, на мене чекає серйозне випробування і складний матч. Я буду готова. Концентруватимуся на собі. Подивимося», - сказала Свєнтек..





