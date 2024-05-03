Іга Свьонтек після виходу у фінал у Мадриді: Було б чудово виграти турнір

Іга Свьонтек після виходу у фінал у Мадриді: Було б чудово виграти турнірПерша ракетка світу Іга Свьонтек поділилася емоціями від виходу у фінал турніру WTA 1000 - Mutua Madrid Open.  

«Відчуваю себе чудово. Особливо не думаю, що було минулого року. Було б чудово виграти цей турнір. За кілька днів у мене буде шанс це зробити. Це чудова можливість. Дуже задоволена тим, як складається турнір».

Також вона висловилася про майбутній фінал. Полька побореться з чинною чемпіонкою Аріною Соболенко. У білоруски вона веде 6:3 (3:1 на ґрунті).

«Я рада зіграти у фіналі проти Топ-тенісистки, бо це є показник стабільності. Звичайно, з ким би я не грала, на мене чекає серйозне випробування і складний матч. Я буду готова. Концентруватимуся на собі. Подивимося», - сказала Свєнтек..


 
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