WTA-1000. Мадрид. Іга Свьонтек стала першою фіналісткою

WTA-1000. Мадрид. Іга Свьонтек стала першою фіналісткоюУ Мадриді (Іспанія) на грунтовому турнірі категорії WTA 1000 - Mutua Madrid Open з призовим фондом  € 7,679,965 у жінок у одиночному розряді пройшов перший півфінальний матч.  

Перша ракетка світу 22-річна полька Іга Свьонтек впевнено обіграла 29-річну американку Медісон Кіс (№20 WTA) з рахунком 6:1, 6:3.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Свьонтек зробила чотири брейки з п’яти можливих і відіграла всі три брейк-пойнти суперниці. Обидві тенісистки уникли подвійних помилок, при цьому Іга навиліт не подавала, а Кіс виконала п’ять ейсів. Завдяки цій перемозі полька зрівняла рахунок в особистому протистоянні з американкою – 1:1.

Суперницею Свьонтек у фіналі стане або чинна чемпіонка турніру, друга ракетка світу «нейтральна» Арина Соболенко, або представниця Казахстану Олена Рибакіна (№4 иWTA).

Теніс. WTA 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Іспанія). Грунт.  Призовий фонд €7,679,965. Одиночний розряд. 64 учасниці.

1/4 фіналу
Іга Свьонтек (Польща, 1) – Медісон Кіс (США, 18) – 6:1, 6:3


 
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