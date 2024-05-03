WTA-1000. Мадрид. Соболенко здолала Рибакіну і захищатиме титул у матчі проти Свьонтек

У Мадриді (Іспанія) на грунтовому турнірі категорії WTA 1000 - Mutua Madrid Open з призовим фондом € 7,679,965 у жінок у одиночному розряді пройшов другий півфінальний матч.



Чинна чемпіонка турніру, друга ракетка світу 25-річна Арина Соболенко здобула вольову перемогу над представницею Казахстану Оленою Рибакіною (№4 WTA) з рахунком 1:6, 7:5, 7:6(5).



Поєдинок тривав 2 години 17 хвилин. Соболенко реалізувала три брейк-пойнти з восьми можливих, виконала чотири ейси і припустилася чотирьох подвійних помилок. Рибакіна зробила чотири брейки, дев’ять разів подала навиліт і тричі помилилась при подачі. В особистому протистоянні тенісисток Соболенко збільшила відрив від Рибакіної до 6:3.



У фіналі WTA 1000 - Mutua Madrid Open Арина Соболенко захищатиме титул в матчі проти першої ракетки світу польки Іги Свьонтек. Раніше вони зустрічалися дев’ять разів, лідирує полька – 6:3.

Зазначимо, що у торішньому фіналі у Мадриді Соболенко перемогла Свьонтек.



Теніс. WTA 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Іспанія). Грунт. Призовий фонд €7,679,965. Одиночний розряд. 64 учасниці.



1/4 фіналу

Арина Соболенко (-, 2) – Олена Рибакіна (Казахстан, 4) – 1:6, 7:5, 7:6(5)