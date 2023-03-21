Титулована тенісистка Мартіна Навратілова поборола рак

Титулована 66-річна тенісистка Мартіна Навратілова повідомила, що поборола дві форми раку. Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю Пірсу Моргану для телеканалу TalkTV.



Про онкологічне захворювання Навратілової стало відомо у листопаді 2022 року. Тенісистка публічно про це заявила на початку 2023-го.

Чесько-американська спортсменка у січні 2023 року розповіла, що у неї діагностували одразу дві форми раку на першій стадії: рак горла та молочної залози. Рак молочної залози у 2022 році став рецидивом, після того як Навратілова поборола його 12 років тому.



За чотири місяці після виявлення хвороби, обидві форми раку Мартіни Навратілової перейшли у стійку ремісію. Попри це, тенісистка повинна пройти додаткове лікування раку молочної залози.



Навратілова - експерша ракетка світу, друга тенісистка за тривалістю перебування у лідерках рейтингу WTA (332 тижні) та рекордсменка за перебуванням у топ-10 світового заліку. Навратілова - рекордсменка за кількістю титулів у професійному тенісі - 177.

Професійну кар'єру Навратілова закінчила у 2006 році, після 33 років виступів.





