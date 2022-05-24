Світоліна втратить статус першої ракетки України, який тримала 10 років

Еліна Світоліна втратить статус першої ракетки України, який тримала 10 років

Українська тенісистка Еліна Світоліна втратить статус першої ракетки країни.


Про це стало відомо після того, як Ангеліна Калініна пробилася до другого кола турніру серії Grand Slam Ролан Гаррос. 25-річна тенісистка пройшла американку Хейлі Баптіст після її відмови продовжувати матч, коли вона програвала 2:5 у першому сеті.


За вихід у друге коло Ролан Гаррос Ангеліна отримає 130 очок. Таким чином, вона відіграє відставання в 67 балів від Еліни в рейтингу найкращих тенісисток планети та підніметься вище за неї.


У 1/32 фіналу Ролан Гаррос Калініна зустрінеться з переможницею пари Джессіка Пегула (США) — Цян Ван (Китай).


Світоліна утримувала звання першої ракетки України від 2012 року. Її найкращою позицією у рейтингу WTA було третє місце.


Раніше Еліна Світоліна оголосила про свою вагітність, через що вона пропустить значну кількість турнірів.

 
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