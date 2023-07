Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу і вийшла до півфіналу Вімблдона-2023

Еліна Світоліна

11 липня у Лондоні відбувся матч 1/4 фінала турніру серії Grand Slam Вімблдон-2023, в якому українська тенісистка Еліна Світоліна у трьох сетах з рахунком 7-5, 6-7(5), 6-2 перемогла першу ракетку світу Ігу Швьонтек з Польщі.

Матч тривав 2 години 51 хвилину.

В півфіналі турніру Еліна Світоліна схрестить ракетки з Маркетою Вондроушовою (Чехія), яка в своєму чвертьфіналі переграла Джессіку Пегулу (США).

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj