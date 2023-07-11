Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу і вийшла до півфіналу Вімблдона-2023

Еліна Світоліна

11 липня у Лондоні відбувся матч 1/4 фінала турніру серії Grand Slam Вімблдон-2023, в якому українська тенісистка Еліна Світоліна у трьох сетах  з рахунком 7-5, 6-7(5), 6-2 перемогла першу ракетку світу Ігу Швьонтек з Польщі.


Матч тривав 2 години 51 хвилину.


В півфіналі турніру Еліна Світоліна схрестить ракетки з Маркетою Вондроушовою (Чехія), яка в своєму чвертьфіналі переграла Джессіку Пегулу (США).


 
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