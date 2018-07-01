Доха. Гауфф, Бадоса и Мертенс вышли в третий круг, Крейчикова, Квитова и Касаткина покидают турнир

В Дубае (ОАЭ на турнире категории WTA 1000 – Qatar TotalEnergies Open с призовым фондом $2 632 448 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

13-я ракетка мира, 17-летняя американка Кори Гауфф обыграла 28-летнюю француженку Каролин Гарсию, занимающую в мировом рейтинге 76-е место, обыграла со счетом 6:2, 7:6(3).

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. Гауфф взяла четыре подачи соперницы и не удержала две своих. Кори выполнила пять эйсов и совершила девять двойных ошибок, а Гарсия два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии американка впереди – 2:0.

За выход в четвертьфинал турнира Гауфф сыграет против испанки Паулы Бадосы (3), которая разгромила датчанку Клару Таусон – 6:1, 6:2.