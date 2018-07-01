Доха. Гауфф, Бадоса и Мертенс вышли в третий круг, Крейчикова, Квитова и Касаткина покидают турнир

В Дубае (ОАЭ на турнире категории WTA 1000 – Qatar TotalEnergies Open с призовым фондом $2 632 448 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
13-я ракетка мира, 17-летняя американка Кори Гауфф обыграла 28-летнюю француженку Каролин Гарсию, занимающую в мировом рейтинге 76-е место, обыграла со счетом 6:2, 7:6(3).
Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. Гауфф взяла четыре подачи соперницы и не удержала две своих. Кори выполнила пять эйсов и совершила девять двойных ошибок, а Гарсия два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии американка впереди – 2:0.
За выход в четвертьфинал турнира Гауфф сыграет против испанки Паулы Бадосы (3), которая разгромила датчанку Клару Таусон – 6:1, 6:2.
Теннис. WTA1000 - Qatar TotalEnergies Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $2.632.448. Одиночный разряд. 56 участниц
Второй круг
Кори Гауфф (США, 14) - Каролин Гарсия (Франция, WC) – 6:2, 7:6(3)
Паула Бадоса (Испания, 3) – Клара Таусон (Дания) – 6:1, 6:2
Элисе Мертенс (Дания, 16) – Петра Квитова (Чехия) – 7:5, 1:2 Rt
Джессика Пегула (США, 9) – Кая Юван (Словения, Q) – 6:3, 6:3
Жаклин Кристиансен (Румыния, LL) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:2, 2:2 Rt
Магда Линетт (Польша) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 6:1, 6:3
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