Доха. Костюк в первом круге уступила Конюх

В Дубае (ОАЭ на турнире категории WTA 1000 – Qatar TotalEnergies Open с призовым фондом $2 632 448 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
Прошедшая через квалификацию 19-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 54-е место, проиграла в первом круге 51-й ракетке мира, 24-летней хорватке Ане Конюх. Поединок продолжался 2 часа 21 минуту и завершился в пользу хорватки со счетом 4:6, 7:5, 6:3.
Костюк взяла четыре подачи Конюх и упустила шесть своих. Соперницы допустили по пять двойных ошибок, при этом украинка выполнила два эйса, а хорватка – пять. Между собой теннисистки играли впервые.
Во втором круге соперницей Конюх будет эстонка Анетт Контавейт, которая получила четвертый номер посева и первый круг пропускает.
Отметим, что в турнире принимает участие еще одна украинка – Элина Свитолина, которая в первом круге встретится с чешкой Терезой Мартинцовой, занимающей в рейтинге WTA 42-е место.
Теннис. WTA1000 - Qatar TotalEnergies Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $2.632.448. Одиночный разряд. 56 участниц
Первый круг
Ана Конюх (Хорватия) – Марта Костюк (Украина, Q) – 4:6, 7:5, 6:3
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