Доха. Свитолина проиграла на старте 42-й ракетке мира

В Дубае (ОАЭ на турнире категории WTA 1000 – Qatar TotalEnergies Open с призовым фондом $2 632 448 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
15-я ракетка мира, 27-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под десятым номером, потерпела поражение от своей ровесницы из Чехии Терезы Мартинцовой, занимающей в рейтинге WTA 42-е место. Поединок продолжался 3 часа и завершился в пользу чешки со счетом , со счетом 6:7(2), 7:5, 7:6(5).
Свитолина реализовала девять брейк-пойнтов из десяти, Мартинцова – десять из 22-х. Соперницы допустили по четыре двойных ошибки, при этом Элина выполнила четыре эйса, а Тереза – семь. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.
Напомним, в прошлом году в Дохе Свитолина завершила выступление в 1/4 финала, проиграв белоруске Виктории Азаренко (2:6, 4:6).
Во втором круге Мартинцова встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) – Аранта Рус (Нидерланды, LL).
Теннис. WTA1000 - Qatar TotalEnergies Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $2.632.448. Одиночный разряд. 56 участниц
Первый круг
Элина Свитолина (Украин, 10) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:7(2), 7:5, 7:6(5)
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