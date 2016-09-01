Australian Open-2022. Надаль победил Медведев: обзор финального матча (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису в финальном матче испанский теннисист Рафаэль Надаль (№5 ATP) обыграл в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева (№2 ATP) со счетом 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5. Поединок продолжался 5 часов 24 минуты.

Медведев второй год подряд играл в финале Открытого чемпионата Австралии.

Рафаэль Надаль стал двукратным чемпионом Australian Open (ранее в 2009 году) и установил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Он стал первым мужском одиночном разряде, выигравшим 21 титул.







