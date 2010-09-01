Надаль победил Медведева и стал чемпионом Australian Open-2022 (+видео победного гейма)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде прошел финальный матч.

Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под шестым номером, переиграл в пяти сетах вторую ракетку мира, 25-летнего россиянина Даниила Медведева (2) со счетом 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5.

Матч продолжался 5 часов 24 минуты. По ходу поединка у соперников было по 22 брейк-пойнта, из которых Надаль реализовал семь, а Медведев – шесть. На подаче теннисисты допустили по пять двойных ошибок, при этом испанец выполнил три эйса, а россиянин – 23. За счет активных действий Рафа выиграл 69 розыгрышей и совершил 68 невынужденных ошибок, у Даниила 76/52 соответственно. В личном противостоянии теннисистов испанец теперь лидирует со счетом 4:1.

Отметим, что Медведев второй год подряд играл в финале Открытого чемпионата Австралии.

Рафаэль Надаль стал двукратным чемпионом Australian Open (ранее в 2009 году) и установил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Он стал первым мужчиной, выигравшим 21 титул.



За победу на Australian Open-2022 Надаль получит 2000 рейтинговых очков и $2,071,000 призовых.

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000. 128 участников.

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 6) -– Даниил Медведев (Россия, 2) – 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5





