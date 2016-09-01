Надаль обошёл Джоковича и Федерера по количеству побед на туринирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале Australian Open-2022 победил россиянина Даниила Медведева.
Рафаэль Надаль стал двукратным чемпионом Australian Open (ранее в 2009 году) и установил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». В его активе 21 титул и он стал единоличным лидером по количеству побед. Рафаэль обошёл серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера, у которых по 20 победных «Шлемов».
На счету Надаля два титула Australian Open, два Уимблдона, четыре US Open и 13 «Ролан Гаррос».
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