Борис Беккер: Надаль научил нас, что неправильно называть его Грунтовым королём

Бывший немецкий теннисист, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался о победе испанца Рафаэля Надаля на Australian Open-2022. В финале Открытого чемпионата Австралии Надаль в пятисетовом матче обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5.

«Этот день войдёт в историю тенниса! Две недели назад Надаль не входил в число фаворитов, хоть и выиграл турнир в Мельбурне. Но до этого он полгода лечил травму. А теперь Надаль обошёл Федерера и Джоковича, а также научил нас, что неправильно называть его Грунтовым королём. Он выиграл все турниры «Большого шлема» минимум дважды. Он самый успешный теннисист всех времён, это уже неоспоримо», — цитирует Беккера Tennis Head.

Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.

Надаль лишь во второй раз в карьере выиграл Australian Open. Что касается Медведева, то он уже второй год подряд проигрывает в финалах этого турнира. Год назад в решающем матче Australian Open Даниил уступил Новаку Джоковичу.