Australian Open. Марта Костюк за 2 часа обыграла Сару Соррибес Тормо и вышла в третий круг

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
19-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 66-е место, нанесла поражение 35-й ракетке мира, 25-летней испанке Саре Соррибес Тормо со счетом 7:6(5), 6:3.
Матч продолжался 1 час 53 минуты. Костюк взяла шесть подач соперницы и упустила четыре своих. Марта выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, а испанка ни разу не подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче.
В третьем круге Марте предстоит сразиться с еще одной испанкой - шестой ракеткой мира Паулой Бадосой, которая разгромила итальянку Мартину Тревизан (Q) – 6:0, 6:3.
Отметим, что Костюк во второй раз в карьере сыграет в третьем круге Australian Open, ранее это было в 2018 году.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Второй круг
Марта Костюк (Украина) - Сара Соррибес Тормо (Испания, 32) – 7:6(5), 6:3
Паула Бадоса (Испания, 8) – Мартина Тревизан (Италия, Q) – 6:0, 6:3
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