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Australian Open. Марта Костюк вышла во второй круг

Australian Open. Марта Костюк вышла во второй кругВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

50-я ракетка мира, 19-летняя украинка Марта Костюк одержала победу над своей ровесницей из Франции Диан Парри, занимающей в рейтинге WTA 117-е место со счетом  6:1, 7:6(2).  

Поединок длился 1 час 36 минут. Костюк реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, Парри один из пяти. Марта выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок, а француженка два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. 

Следующей соперницей Костюк будет испанка Сара Соррибес Тормо (32), которая обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс  – 6:4, 6:1. 

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Диан Парри (Франция, WC) – 6:1, 7:6(2)
Сара Соррибес Тормо (Испания, 32) – Кирстен Флипкенс (Бельгия, SR) – 6:4, 6:1

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