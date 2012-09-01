Australian Open. Марта Костюк вышла во второй круг

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

50-я ракетка мира, 19-летняя украинка Марта Костюк одержала победу над своей ровесницей из Франции Диан Парри, занимающей в рейтинге WTA 117-е место со счетом 6:1, 7:6(2).

Поединок длился 1 час 36 минут. Костюк реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, Парри один из пяти. Марта выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок, а француженка два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче.

Следующей соперницей Костюк будет испанка Сара Соррибес Тормо (32), которая обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс – 6:4, 6:1.