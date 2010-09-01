Премьер-министр Австралии намекнул, что Новак Джокович может досрочно вернуться в страну

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон намекнул, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович может досрочно вернуться в страну. Ранее министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что депортированный из страны Джокович, не пожелавший прививаться, получил трёхлетний запрет на въезд в страну.

«Я не собираюсь оговаривать какие-либо предварительные условия или говорить что-либо, что не позволило бы министру принимать различные решения, которые он должен принимать. Запрет действительно длится три года, но есть возможность вернуться (досрочно. — Прим.) при соответствующих обстоятельствах. В своё время это будет рассмотрено», — приводит слова Моррисона Business Live, ссылаясь на эфир 2GB.