Australian Open. Катерина Байндл не пробилась в финал квалификации

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.

144-я ракетка мира, 27-летняя украинка Катерина Байндл во втором круге квалификации проиграла 19-летней россиянке Элине Аванесян, занимающей в рейтинге WTA 214-ю строчку. Матч длился 1 час 27 минут и завершился победой россиянки со счетом 6:2, 7:5.

Байндл реализовала пять брейк-пойнтов из 13-ти, Аванесян – восемь из 12-ти. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Катерина допустила две двойные ошибки, а Элина – три.

В финале классификации соперницей Аванесян будет победительница матча Леся Цуренко (Украина, 6) – Асия Мухаммад (США).





