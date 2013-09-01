Australian Open. Катерина Байндл прошла во второй раунд квалификации

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.

144-я ракетка мира, 27-летняя украинская теннисистка Катерина Байндл в трех сетах обыграла свою ровесницу из США Грэйс Мин, занимающую в мировом рейтинге 171-е место, со счетом 6:7(6), 6:4, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 35 минут. За это время Байндл взяла пять подач соперницы и упустила две своих. Катерина выполнила 13 эйсов и допустила пять двойных ошибок, а Мин четыре раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче.

Следующкй соперницей Катеринs Байндл будет россиянка Элина Аванесян, занимающая в рейтинге WTA 214-ю строчку.





