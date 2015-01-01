Australian Open. Леся Цуренко вышла в финал квалификации

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.

120-я ракетка мира, 32-летняя украинка Леся ЦУренко, посеянная под шестым номером, вышла в финальный раунд после победы над 30-летней американкой Асией Мухаммад, занимающей в рейтинге WTA 225-ю строчку, со счетом 6:3, 7:5.

За 1 час 37 минут игрового времени Цуренко выиграла пять геймов на подаче соперницы и проиграла три на своей. Навылет Леся не подавала и один раз ошиблась на подаче, а американка выполнила один эйс и допустила восемь двойных ошибок.

За выход в основную сетку Australian Open-2022 Цуренко сразится с 19-летней россиянкой Элиной Аванесян, занимающей в мировом рейтинге 214-е место, которая сегодня ранее обыграла украинку Катерину Байндл.



