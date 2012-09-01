Australian Open. Леся Цуренко вышла в основную сетку

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходят матчи финального раунда квалификации.

120-я ракетка мира, 32-летняя украинка Леся Цуренко, посеянная под шестым номером, вышла в основную сетку турнира после победы над 19-летней россиянкой Элиной Аванесян, занимающей в мировом рейтинге 214-е место, со счетом 6:4, 6:0.

Поединок продолжался 1 час 8 минут. За это время Цуренко выиграла семь геймов на подаче соперницы и проиграла один на своей. На счету Леси один эйс и три двойные ошибки, а россиянка ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче.

Соперницы Цуренко по первому кругу основных соревнований определится после окончания квалификации.





