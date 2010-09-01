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Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободы

Новаку Джоковичу грозит до 12 месяцев лишения свободыПервая ракетка мира Новак Джокович предоставил ложную информацию при въезде в Австралию. За это ему могут присудить до 12 месяцев лишения свободы, сообщил The Age.

По информации источника, Джокович сообщил при въезде в Австралию, что он не бывал в других странах за последние 14 дней. Это оказалось неправдой. В тот период он летал из Сербии в Испанию. 

Источник сообщает, что ложная информация при въезде в страну является серьёзным нарушением, за которое могут присудить теннисисту лишение свободы сроком до 12 месяцев. 

На границе же Джокович сказал, что заполнял документы не он, а Tennis Australia. 

Ранее стало известно, что судья удовлетворил протест первой ракетки мира, его выпустили из карантинного отеля. Джокович уже даже провёл тренировку на корте, готовясь к Australian Open.

По материалам: Чемпионат
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