Davis Cup Finals. Россия победила Германию и стала вторым финалистом

4-12-2021, 17:12 532 | Теннис

В Мадриде (Испания) прошел второй полуфинальный матч Кубка Дэвиса между сборными России и Германии.



В первом одиночном поединке россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:0.



Во втором поединке Данииk Медведев взял верх над Яном-Леннардом Штруффом – 6:4, 6:4.



Таким образом, сборная России одержала победу со счетом 2:0 и вышла в финал, где за трофей сразится со сборной Хорватии, которая ранее обыграла Сербию (2:1).



Финальный матч состоится завтра, 5 декабря, в Мадриде.



Теннис. Кубок Дэвиса- Davis Cup Finals. Мадрид (Испания). Крытые корты, хард. 4 декабря



1/2 финала

Россия – Германия – 2:0

Андрей Рублёв – Доминик Кёпфер – 6:4, 6:0

Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф – 6:1, 6:2







