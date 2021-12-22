Davis Cup Finals. Россия победила Германию и стала вторым финалистом

В Мадриде (Испания) прошел второй полуфинальный матч Кубка Дэвиса между сборными России и Германии.
В первом одиночном поединке россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счетом 6:4, 6:0.
Во втором поединке Данииk Медведев взял верх над Яном-Леннардом Штруффом – 6:4, 6:4.
Таким образом, сборная России одержала победу со счетом 2:0 и вышла в финал, где за трофей сразится со сборной Хорватии, которая ранее обыграла Сербию (2:1).
Финальный матч состоится завтра, 5 декабря, в Мадриде.
Теннис. Кубок Дэвиса- Davis Cup Finals. Мадрид (Испания). Крытые корты, хард. 4 декабря
1/2 финала
Россия – Германия – 2:0
Андрей Рублёв – Доминик Кёпфер – 6:4, 6:0
Даниил Медведев – Ян-Леннард Штруфф – 6:1, 6:2
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