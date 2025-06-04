Світоліна - після поразки від Свьонтек: Іга не дарує легких очок

Перша ракетка України Еліна Світоліна відповіла на запитання журналістів після поразки у чвертьфіналі «Ролан Гаррос» від Іги Свьонтек.



- Очевидно, сьогодні не той результат, на який ви розраховували, але вихід до чвертьфіналу – це велике досягнення, особливо на турнірі Grand Slam. Як ви оцінюєте свій виступ тут в цілому?

- Так, безумовно, це був хороший турнір для мене, особливо з огляду на те, що перед його початком я почувалася не дуже добре. Я трохи захворіла, тому починала турнір з низькими очікуваннями. Але зіграла чвертьфінал, провела відмінні матчі, справжні битви. Однозначно є багато позитивного, що я можу винести з цього турніру. В цілому хороші емоції від виступу.



- Ми бачили, що на центральному корті сьогодні був сильний вітер. Наскільки він вам заважав?

- Звичайно, це було складно, але умови однакові для нас обох. Здається, на одній стороні корту було грати важче, ніж на іншій, і ми просто намагалися з цим впоратися. Іга добре провела перший сет, зуміла довести його до перемоги з рахунком 6:1. Їй краще вдалося пристосуватися до умов у першій партії, ніж мені. Потім я намагалася повністю зосередитися на тому, як грати проти вітру, з вітром. Звичайно, взагалі грати з Ігою тут - це непросто. Тому сьогодні було багато всього.



- Що ви винесли з цього матчу? Адже Іга дійсно дуже складна суперниця, але в другому сеті ви трималися на рівних, а вона, ймовірно, зараз є найкращою тенісисткою на ґрунті. Що особисто ви вважаєте позитивним у такому матчі, де ви грали на рівних більше, ніж цілий сет?

- Однозначно, я винесла багато позитивного. І не тільки з цього матчу, але і в цілому це був хороший турнір для мене. Весь грунтовий сезон вийшов хорошим. Я добре грала з різними суперницями і виграла багато матчів. Звичайно, сьогодні грати проти Іги - це серйозний виклик, незалежно від покриття. Тому проти неї потрібно показувати свою найкращу гру. І особливо тут, на цьому корті, де вона виграла багато матчів і трофеїв, вона почувається дуже впевнено. Щоб перемогти її, потрібно з першого до останнього розіграшу грати в свій найкращий теніс. Я задоволена, що можу кинути виклик топовим тенісисткам. Саме для цього я тренуюся - щоб знайти спосіб їх перемагати, щоб повернутися в топ-10. Це моя мета, і я намагаюся дуже багато працювати для цього.



- Чи був момент у другому сеті, коли ви повірили, що зможете зробити такий же камбек, як проти Жасмін Паоліні?

- Я не думала про камбек. Я намагалася зосередитися на своїй грі, грати розіграш за розіграшем. Звичайно, я повинна була вірити, що зможу виграти другий сет, тому що рахунок був близьким – 5:5. Це завжди складно, коли граєш проти Іги. Вона не дарує легких очок. Треба дуже важко працювати, щоб їх заробити.



Ролан Гаррос. Світоліна програла Свьонтек: огляд матчу 1/4 фіналу (Відео)