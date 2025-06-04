Ролан Гаррос. Світоліна програла Свьонтек: огляд матчу 1/4 фіналу (Відео)

У Парижі (Франція) на турнірі Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Франції по тенісу проходять чвертьфінальні матчі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№14 WTA) не змогла зупинити чинну та чотири разову чемпіонку турніру польку Ігу Свьонтек (№5 WTA). Поєдинок тривав 1 годину 41 хвилину в завершився на користь польки з рахунком 6:1, 7:5. Це була четверта поразка українки у п’яти матчах проти польки.    

Зазначимо, що Світоліна провела свій п’ятий чвертьфінал на «мейджорі» у Парижі. Еліні ще не вдавалось зіграти у півфіналі «Ролан Гарросу».




 
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